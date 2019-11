« Ma responsabilité est de diriger la Banque Nationale et ce sera ma seule priorité au cours des prochaines années », a déclaré Louis Vachon.

Alors que les spéculations vont bon train sur le nom du successeur de Michael Sabia à la tête de la Caisse de dépôt et placement du Québec, le président et chef de la direction de la Banque Nationale, Louis Vachon, dont le nom revient souvent, a affirmé ce matin par voie de communiqué qu’il entendait rester patron de la banque.

La Presse

« Ma responsabilité est de diriger la Banque Nationale et ce sera ma seule priorité au cours des prochaines années », a-t-il dit.

De multiples sources indiquent pourtant que Louis Vachon est intéressé par la fonction. Son nom circule beaucoup à Québec et dans les milieux d’affaires. Il dirige la Banque Nationale depuis une douzaine d’années déjà et il est de notoriété publique que l’homme de 57 ans a un intérêt à l’égard du développement économique et social du Québec.

Un plan de relève est en place et des candidats ont déjà été ciblés à l’interne, selon nos informations.

