Bombardier: encore les projets à problèmes, encore une chute

Cinq projets maudits

Cinq projets ferroviaires - en Allemagne, en Suisse, à New York et deux à Londres - sont responsables des maux qui affligent Bombardier depuis maintenant près d'un an. Ils attendent, a expliqué hier la direction de l'entreprise, de franchir l'une ou l'autre de ces étapes : la finalisation des logiciels, l'homologation ou l'acceptation par le client.

En attendant, l'entreprise compte maintenant plus de 700 voitures terminées en stock, ce qui pèse lourd sur ses résultats en ce moment. Dans l'état actuel des choses, plusieurs livraisons sont prévues pour la toute fin de l'année. Il n'est pas donc pas exclu que certaines ne surviennent en fait que l'an prochain.

« L'important, c'est que même si la livraison pourrait être retardée, l'argent va éventuellement se retrouver chez Bombardier », a assuré à ce sujet l'analyste Cameron Doerksen, de la Financière Banque Nationale.

De nouvelles dépenses

Il y a trois mois, Bombardier avait réduit ses projections de revenus pour 2019 de 1 milliard de dollars américains, pour les ramener à 17 milliards. Ses prévisions de bénéfice d'exploitation, elles, étaient passées d'une fourchette de 1,15 à 1,25 milliard à une fourchette de 1 à 1,15 milliard, principalement à cause des cinq projets ferroviaires.

Cette fois, ce sont les dépenses qui augmentent. Bombardier estime qu'elle devra débourser de 250 à 300 millions supplémentaires pour régler les problèmes chez sa division Transport. La marge de profit anticipée de celle-ci est donc ramenée de 8 % à 5 % et le bénéfice d'exploitation prévu est encore réduit (de 700 à 800 millions, plutôt que de 1 à 1,15 milliard).

Pour la première fois hier, la direction a abordé l'impact potentiel du débordement de ces projets problématiques sur les prochains projets dans ses cartons. C'est pour éviter un tel impact qu'elle investit, explique-t-elle, mais elle a déjà réservé une partie des 250 à 300 millions additionnels pour indemniser certains de ces autres clients.

Répercussions sur la crédibilité

Au-delà de l'impact financier direct des nouvelles annoncées hier, ce sont leurs répercussions sur la crédibilité de la direction de l'entreprise qui pourraient affecter le cours du titre de Bombardier à court et à moyen terme.

Le président et chef de la direction, Alain Bellemare, et le chef de la direction financière, John Di Bert, ont fait face hier à un barrage de questions des analystes financiers lors d'une téléconférence.

« L'éléphant dans la pièce, c'est : pourquoi devrions-nous croire qu'il s'agit d'une entreprise qui peut livrer une marge de 8 % de façon constante ? a demandé Ronald Epstein, de Bank of America/Merrill Lynch. Je suis cette entreprise depuis longtemps, c'est un cycle. [...] Qui nous dit que dans trois ans, il n'y aura pas cinq autres contrats problématiques ? Et trois ans plus tard, encore cinq autres ? »

Walter Spracklin, de RBC Marché des capitaux, a lui aussi pointé la question de la crédibilité, dans une note par ailleurs plutôt optimiste.

« Nous croyons que les problèmes opérationnels actuels dans ces cinq projets menacent de faire dérailler la crédibilité de la direction. »

« La direction de Bombardier devra rebâtir sa crédibilité auprès des investisseurs avec une bonne exécution dans les prochains trimestres », a de son côté jugé M. Doerksen.

Avions d'affaires : en affaires