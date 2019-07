Le DIX30 accueillera un marché bio et local

Après avoir accueilli boutiques de vêtements, restaurants, hôtels et bars, le Quartier DIX30 accueille maintenant un marché biologique et local.

Fondée en septembre 2018, l'organisation est présente à Candiac et dans L'Île-des-Soeurs depuis le mois de mai. Le DIX30 deviendra le troisième lieu de distribution.

L'initiative vient de l'OBNL Le marché bio-local, qui se spécialise dans la distribution de produits biologiques, cultivés à moins de 150 kilomètres de leur point de vente. « On est le seul marché au Québec à avoir uniquement des producteurs bios certifiés et locaux », affirme Geneviève Cousineau, présidente du Marché bio-local.

Tous les jeudis à partir du 8 août, trois maraîchers s'installeront à l'Esplanade pour vendre fruits, légumes, fromages et pains, entre autres.

Geneviève Cousineau, présidente et fondatrice du Marché bio-local

« Je pensais ouvrir un seul marché cette année », confie Mme Cousineau. La forte demande pour les produits biologiques a propulsé les ventes, selon elle.

« C'est un plaisir de les accueillir, dit Véronique Desnoyers, directrice de la location spécialisée au DIX30. Le bio, c'est la tendance, et la Montérégie a un beau bassin de producteurs. »

Le marché sera présent huit semaines cette année et peut-être de retour en 2020.

Cultiver bio

Yan Gordon est l'un des trois maraîchers qui proposeront leurs produits au DIX30. Le producteur cultive des légumes bios depuis 2005 à sa ferme de Sutton.

Il a vu la popularité des produits biologiques exploser au fil des années. « Au début, les gens disaient : "Moi, je me fous que ce soit bio." Maintenant, on n'entend plus ça. »

Le cultivateur confie s'être tourné vers le biologique après des études en agronomie à l'Université McGill.