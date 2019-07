Autre restructuration chez SNC-Lavalin

La firme montréalaise d'ingénierie et de construction a ainsi retiré ses prévisions pour l'exercice et indiqué qu'elle comptabilisera une charge supplémentaire de 1,9 milliard liée à son secteur pétrolier et gazier.

Sur le parquet de la Bourse de Toronto, en début de séance, lundi avant-midi, le titre de la multinationale abandonnait 7,1 %, ou 1,81 $, pour se négocier à 23,70 $.

En poste sur une base intérimaire depuis le 11 juin, le président et chef de la direction de SNC-Lavalin, Ian Edwards, a également indiqué que l'entreprise cessera de soumissionner afin de décrocher des contrats à prix fixe. Les secteurs des ressources et de la construction d'infrastructures deviendront également une branche distincte en raison de leur « faible rendement continu ».

Au deuxième trimestre, la firme s'attend à ce que la perte d'exploitation ajustée liée aux activités d'ingénierie et de construction oscille dans une fourchette allant de 150 millions à 175 millions.

« Les projets clé en main à prix forfaitaire sont la cause première des problèmes de rendement de la société, a estimé M. Edwards, dans un communiqué. En abandonnant ce type de contrats et en le dissociant de ce qui est par ailleurs une entreprise saine et solide, nous nous attaquons à la source du problème, et, par conséquent, nous nous attendons à constater une amélioration significative de la prévisibilité et de la clarté de nos résultats. »

Cette restructuration survient alors que SNC-Lavalin, qui est confrontée à des défis opérationnels et des déboires judiciaires qui ont fait plonger le cours de son action au cours de la dernière année, avait annoncé une réorganisation, le mois dernier, dans le but de limiter ses coûts.

L'entreprise est également au coeur d'une tempête politique qui continue d'ébranler le gouvernement Trudeau en raison de pressions indues qui auraient été effectuées auprès de l'ex-procureure Jody Wilson-Raybould afin qu'elle négocie une entente à l'amiable avec la compagnie pour lui éviter un procès criminel.