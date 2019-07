Les livraisons d'avions de Boeing chutent de 54 % au deuxième trimestre

Agence France-Presse New York

Le constructeur aéronautique américain n'a livré que 90 appareils aux compagnies aériennes lors des trois mois achevés le 30 juin, contre 194 à la même période un an plus tôt, selon un communiqué.

Cette déconvenue est due principalement au fait que Boeing a suspendu les livraisons du 737 MAX, avion qui représente plus des deux tiers de son carnet de commandes.

Ironie de l'histoire : c'est au deuxième trimestre 2018 que le groupe de Chicago avait livré ses premiers 737 MAX, à Jet Airways, Ethiopian Airlines et Xiamen Airlines.

Un an plus tard, cet avion - version remotorisée du 737 NG - est interdit de vol après le crash d'un appareil de ce type d'Ethiopian Airlines le 10 mars au sud-est d'Addis Abeba ayant fait 157 morts.

Comme dans l'accident de Lion Air (189 morts) survenu cinq mois plus tôt, les conclusions préliminaires ont mis en cause le système anti-décrochage (MCAS) propre au MAX. Il devait permettre de donner aux pilotes les mêmes sensations que pour la génération précédente de 737 malgré une nouvelle motorisation et un comportement en vol très différent.

Il est difficile de dire aujourd'hui quand le 737 MAX sera de nouveau autorisé à voler. Les compagnies Southwest et American Airlines, deux grosses clientes de ce modèle, ont annulé des vols jusqu'à l'automne.

Dans le détail, Boeing a livré 24 appareils de la famille 737 (uniquement des NG), 2 avions 747, 42 exemplaires du « Dreamliner » 787, dix unités de 767 et 12 avions 777.