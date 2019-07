Vente de Transat: le Fonds FTQ veut des réponses

Si le fonds de travailleurs continue d'évaluer le dossier, son président et chef de la direction, Gaétan Morin, a dit vendredi avoir de « grandes questions en ce qui concerne les emplois » ainsi que le siège social de la société mère d'Air Transat.

Il a fait cette remarque en marge de la publication des résultats de l'organisation pour l'exercice terminé le 31 mai, où elle a affiché un rendement de 7,8 % ainsi que des profits de 1,13 milliard.

Prudent dans ses commentaires, M. Morin n'était pas en mesure de dire si le Fonds, qui détient 11,56 % des actions en circulation de Transat A. T., comptait appuyer la proposition d'Air Canada, qui offre 13 $ pour chaque action du voyagiste québécois.

Letko, Brosseau et associés, plus important actionnaire de l'entreprise, et Penderfund Capital Management, qui détiennent ensemble une participation de 22,06 %, ont déjà signalé leur opposition à une offre à 13 $ l'action.

Jusqu'à présent, Air Canada dit vouloir conserver les marques de Transat A. T. ainsi que son siège social à Montréal, mais il n'a pas été précisé si le transporteur aérien allait conserver les 5000 emplois du voyagiste.

M. Morin a dit espérer que ce genre de détail sera précisé dans la circulaire de sollicitation qui doit être envoyée aux actionnaires de Transat A. T. en vue du vote sur la transaction proposée, qui doit avoir lieu au plus tard le 26 août.

La Caisse de dépôt et placement du Québec est également actionnaire du voyagiste à hauteur de 5,83 %.