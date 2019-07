Revenus et profits en hausse pour Richelieu

Le fabricant, distributeur et importateur de quincaillerie spécialisée de Montréal a dégagé un bénéfice net de 19,3 millions, soit 34 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mai. En comparaison, il avait réalisé un profit de 18,2 millions, ou 31 cents par action, au même trimestre un an plus tôt.

Les revenus de Richelieu ont atteint 281,2 millions au plus récent trimestre, alors qu'ils avaient été de 263,3 millions un an plus tôt, une croissance dont plus de la moitié était attribuable aux acquisitions.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice net par action de 28 cents et à un chiffre d'affaires de 267,3 millions, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

Les ventes canadiennes de Richelieu ont progressé de 1,3 % par rapport à l'an dernier pour atteindre 183 millions. Cette hausse des revenus était attribuable à un gain de 2,6 % des ventes dans le marché des fabricants, lequel a été contrebalancé par une diminution de 4,9 % du côté des détaillants.

Aux États-Unis, les ventes ont crû encore plus rapidement, grimpant de 14,0 % à 73,3 millions US.

L'entreprise a profité de la publication de ses résultats trimestriels pour annoncer avoir réalisé l'acquisition, au début mai, d'Euro Architectural Components, un distributeur qui exploite deux centres de distribution, à Montréal et à Toronto. Cette entreprise est spécialisée dans la quincaillerie architecturale et des composants d'acier inoxydable pour escaliers, balustrades et garde-corps.

Le président et le chef de la direction de Richelieu, Richard Lord, a souligné que la croissance des résultats trimestriels était survenue en parallèle avec les investissements de l'entreprise pour sa croissance future.

« Nous sommes confiants que nos stratégies d'innovation continue, de développement de marché et d'acquisition continueront de se traduire par de bons résultats dans la deuxième partie de l'exercice 2019 », a-t-il indiqué dans un communiqué.

Par ailleurs, le conseil d'administration a autorisé le versement d'un dividende trimestriel de 6,33 cents par action, qui sera payé le 1er août aux actionnaires inscrits en date du 18 juillet.