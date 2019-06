Retour du baseball à Montréal: du bonbon pour les promoteurs

Tour à tour, cette semaine, le commissaire du baseball majeur, le propriétaire des Rays et Stephen Bronfman ont indiqué leur volonté d'étudier la possibilité de faire évoluer le club de Tampa Bay à mi-temps à Montréal. L'idée pourrait devenir réalité dès 2023 ou 2024, dit-on.

Claridge n'attendra pas pour bouger. « Les décisions devraient être prises avant la fin de 2019, a dit mercredi dernier Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge, cité par Le Journal de Montréal. Le changement de zonage devrait se faire dans les premiers mois de 2020. Avant d'arriver à l'emplacement exact d'un stade, on a encore neuf mois de travail devant nous. »

Le deux frimé d'une équipe à temps partagé devient également utile pour convaincre la Ville de Montréal d'accorder un zonage permissif sur un terrain actuellement zoné industriel. Le bassin Peel est situé dans le secteur Bridge-Bonaventure pour lequel sera adopté prochainement un plan particulier d'urbanisme, qui précisera les usages et la densité permis. L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sondera la population sur le sujet à l'automne. Son rapport suivra.

Un zonage généreux permettra au promoteur de construire plus de condos, de locaux commerciaux et de bureaux, et ainsi se faire financer, indirectement et non sans risque, une partie de la construction de son stade sans avoir l'odieux de demander à la population de le subventionner.

M. Bronfman ne s'en est pas caché cette semaine. Il a répété qu'il ne comptait pas demander de fonds publics pour la construction du stade, mais que l'aide des gouvernements sera nécessaire pour les infrastructures ou le zonage, par exemple.