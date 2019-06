Groupe Mach maintient avoir une entente avec Québec

« Nous n'avons malheureusement pas le droit d'élaborer là-dessus, compte tenu de la confidentialité de l'entente. C'est plate. Je sais que ça peut être un peu frustrant », dit Alfred Buggé, vice-président, fusions et acquisitions, de Groupe Mach.

Dans un communiqué publié mardi afin d'amender sa proposition pour Transat, Mach se disait heureux d'annoncer une convention non contraignante avec le gouvernement et soulignait que les conditions relatives au financement du gouvernement du Québec étaient retirées. Mach ajoutait aussi ne plus avoir absolument besoin du soutien de la Caisse de dépôt et placement ni du Fonds de solidarité FTQ, deux importants actionnaires institutionnels de Transat détenant des participations approximatives de 6 % et 12 % respectivement.

La proposition originale présentée par Mach, le 4 juin, était soumise à plusieurs conditions, notamment à une aide financière de Québec d'environ 120 millions à être négociée.

« Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne publie pas un communiqué de presse du genre sans au préalable le faire valider par le gouvernement du Québec. Autrement, ça serait de la fraude », dit Alfred Buggé.

Il soutient que c'est en vertu de cette entente que la décision de renoncer aux conditions de financement inscrites dans la proposition formelle de Mach a été prise.

Appelé à réagir mardi, le ministre québécois de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, avait indiqué à La Presse que le gouvernement n'avait pas pris d'engagement ferme sur un montant.

Il rappelait cependant que toute solution québécoise pour Transat pour laquelle il y aurait une demande formulée au gouvernement serait analysée et qu'Investissement Québec avait été mandaté pour étudier les propositions.

« À ce stade-ci, c'est un support moral », a dit le ministre à propos de la position du gouvernement sur la proposition de Mach.

Air Canada

Transat a convenu en mai d'une période d'exclusivité de 30 jours de négociations pour son acquisition par Air Canada sur la base d'un prix de 13 $ par action. Cette période prenait fin hier. Air Canada a indiqué hier qu'une mise à jour serait publiée en soirée ou ce matin avant l'ouverture des marchés.

La firme montréalaise Letko Brosseau, plus important actionnaire de Transat avec une participation d'environ 20 %, s'est publiquement opposée, le mois dernier, à une vente de Transat au prix de 13 $ par action. Une vente éventuelle de Transat est assujettie au soutien de certains de ses actionnaires importants. Une majorité des deux tiers des actionnaires est requise.