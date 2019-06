Airbus: Mirabel, un futur mini-Toulouse?

(Paris) Officiellement, Airbus n'a pas encore d'autre projet à Mirabel que d'améliorer le programme A220. Mais autour d'elle, on sent une certaine ébullition et un grand enthousiasme autour des possibilités de croissance du secteur.

J2, une firme spécialisée en gestion des approvisionnements, a annoncé cette semaine la signature d'une entente avec le Groupe Robert, un pilier de l'industrie québécoise du camionnage et de la logistique, et Bolloré Logistics, multinationale française de la logistique fermement implantée autour d'Airbus à Toulouse, dans l'espoir de reproduire une partie du modèle toulousain à Mirabel.

De l'avis même de gens qui ont récemment visité la ville française où sont situées les principales installations d'Airbus, comme le directeur du développement des affaires de J2 Michel Frison, on est encore très loin du compte. Mais ça n'empêche pas de rêver et de s'inspirer.

« Depuis deux jours, je n'arrête pas de me faire dire que Mirabel, ça pourrait être comme un mini-Toulouse », s'est réjoui lundi le maire de Mirabel, Jean Bouchard, au Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget.

Le groupe se lance donc à la recherche de clients qui lui permettraient de se lancer dans la construction de ces bâtiments, en plus d'assurer des services de suivi, de gestion des commandes, etc.

Terrains à libérer

Les représentants d'Aéroports de Montréal étaient eux aussi présents à Paris cette semaine. Et même si rien ne s'est encore matérialisé, ils confirment que le niveau d'activité a grimpé depuis l'arrivée d'Airbus.

« On sent qu'il y a de l'excitation, on est presque là », dit avec enthousiasme Guy Landry, directeur du développement immobilier et commercial pour « l'aérocité internationale de Mirabel », la nouvelle désignation donnée à la zone entourant l'aéroport.

Airbus elle-même a évoqué, en janvier dernier, deux projets potentiels pour Mirabel, tous deux liés à des appels d'offres en cours : un du gouvernement fédéral pour des avions de chasse et un autre de Télésat pour des satellites de télécommunication. Dans les deux cas, la fabrication pourrait avoir lieu dans une nouvelle usine québécoise.