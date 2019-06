Bombardier en discussions pour vendre le CRJ à Mitsubishi

L'entreprise québécoise a confirmé dans une déclaration écrite une information publiée ce matin par le site spécialisé The Air Current.

« À la lumière des récents reportages médiatiques, Bombardier estime qu'il est prudent d'informer nos parties prenantes de ses discussions avec Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. concernant son programme CRJ, écrit-on. Nous ne commenterons pas davantage la nature des discussions. Avant la conclusion de tout accord, un examen approfondi et une analyse sont requis, ainsi que l'approbation éventuelle du conseil d'administration de Bombardier. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. doit également mener à bien son processus de vérification préalable et son propre processus d'analyse et d'approbation, indépendants de la volonté de Bombardier. Rien ne garantit que de telles discussions aboutiront finalement à un accord. »

Mitsubishi Heavy Industries a elle aussi confirmé l'information dans une déclaration transmise par courriel.

« Il est vrai que nous sommes en discussions à propos d'une possible transaction impliquant le programme d'avions régionaux de Bombardier, tout en respectant de façon stricte les règles de concurrence. Toutefois, aucune décision n'a été prise et il n'y a pas de garantie quant au contenu d'une éventuelle transaction ».

Selon The Air Current, une annonce pourrait survenir dans un peu moins de deux semaines, à Paris, à l'occasion de l'important Salon aéronautique du Bourget.

Bombardier avait indiqué en novembre dernier, au moment où elle annonçait la vente de son programme d'avions turbopropulsés Q400, qu'elle ne fermait pas la porte à l'« option stratégique » que représentait une vente du programme CRJ.

Si la vente devait se matérialiser, la seule implication de Bombardier dans l'aviation commerciale resterait sa participation minoritaire dans le programme A220 d'Airbus, l'ancien C Series.

Pour Mitsubishi, l'acquisition du CRJ s'intégrerait dans un plan de relance de son propre avion régional, le MRJ, bientôt rebaptisé Space Jet. Victime de nombreux délais, cet avion n'a toujours pas réussi à recevoir sa certification et le conglomérat japonais y a récemment annoncé des changements importants.

Mitsubishi et Bombardier sont aussi impliqués dans des batailles juridiques, la seconde accusant la première de lui avoir volé des employés importants partis avec des secrets du C Series, notamment en ce qui concerne son processus de certification.