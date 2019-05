Les employés de Huawei en confiance malgré les pressions de Washington

« On n'est pas vraiment inquiets. Huawei est une grosse entreprise et a déjà relevé de nombreux défis par le passé », déclare à l'AFP M. Zhang, un technicien qui ne souhaite pas révéler son prénom.

Les employés pointent via une application mobile, mangent dans d'immenses cafétérias proposant de la cuisine du monde entier et circulent sur le site à bord de navettes gratuites.

L'immensité et la modernité du siège du groupe donnent une idée de la puissance financière et des ambitions d'une entreprise qui est loin de s'avouer vaincue face à Donald Trump.

Mais l'inquiétude n'est pas absente de ce cadre idyllique.

Des employés confient à l'AFP être de plus en plus occupés à rassurer les clients. Et, sur le forum intranet du groupe, certains s'interrogent sur les conséquences potentielles pour leur emploi.

Cependant, devant la presse, la plupart affichent leur confiance.

« On ne ressent pas de gros changement. On suit l'actualité, bien sûr, et nos dirigeants la commentent », explique Jiang Danyan, un responsable marketing. « Mais notre mission, c'est de bien faire notre travail et de garder la confiance des clients. »

Donald Trump affirme que les équipements de Huawei pourraient être utilisés par les services de renseignements chinois afin d'espionner les communications d'autres pays.

« C'est vous le problème »

Impensable pour M. Jiang : « On n'y croit pas. Les gens ici sont simples et honnêtes et ne feraient jamais ce dont les accusent les États-Unis, comme coopérer avec le gouvernement ».

Le sujet reste sensible et plusieurs membres du personnel ont refusé des demandes d'entrevue lors d'une visite de journalistes de l'AFP.

« Notre directeur nous a dit de ne pas en parler, que c'était aux supérieurs de s'en occuper », déclare une employée.

« Ils nous ont dit aussi que c'était vous le problème », dit-elle en référence à la couverture médiatique de la presse étrangère.

D'autres laissent pointer leur inquiétude.

« Tout cela aura un impact [sur Huawei]. C'est inévitable », déclare un technicien en train d'avaler un bol de nouilles dans une cafétéria.

Un collègue vêtu d'un t-shirt Star Wars juge que la crise renforce la solidarité au sein de Huawei.

« Notre entreprise s'est construite à partir de zéro et ce n'est pas la première menace à laquelle elle fait face », explique-t-il. « On continuera à se battre. »