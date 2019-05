Couche-Tard et CrossAmerica échangent des actifs

Ainsi, le détaillant basé à Laval a transféré à CrossAmerica 60 magasins d'accommodation et de vente de carburant de la bannière Circle K aux États-Unis.

Pour sa part, CrossAmerica a cédé à Alimentation Couche-Tard 17 magasins d'accommodation et de vente de carburant situés dans le Midwest des États-Unis de même que les actifs immobiliers liés à huit magasins corporatifs d'accommodation et de vente de carburant aux États-Unis présentement loués et exploités par Couche-Tard.

En décembre, Couche-Tard avait annoncé qu'il avait convenu de vendre à CrossAmerica 192 magasins corporatifs d'accommodation et de vente de carburant aux États-Unis valant environ 184,5 millions US en échange d'actifs d'une valeur totalisant aussi quelque 184,5 $ millions US. Ces actifs de CrossAmerica comprennent notamment des sites immobiliers liés à 56 magasins qui sont actuellement loués et opérés par Couche-Tard.

Il avait été entendu que l'échange d'actifs se fasse dans une période pouvant aller jusqu'à 24 mois. Toutefois, il est maintenant prévu que le solde de l'échange d'actifs soit finalisé par une série de transactions prenant fin au plus tard à la fin du premier trimestre de 2020.