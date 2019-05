Les ambitions mondiales de Tim

Dans un pays où les chaînes qui servent expressos et cappuccinos colonisent beaucoup jusqu'aux plus petits marchés, Tim Hortons compte se distinguer avec une contre-programmation.

« Ce que nous offrons de différent, en plus de nos cafés-filtres qui sont parmi les meilleurs dans le monde, c'est de la nourriture fraîchement préparée. Peu de compétiteurs peuvent l'offrir : ils n'ont pas de repas ou ils ont des repas faits d'avance », a fait valoir le grand patron de la marque. « Nous tentons d'offrir un service amical comme au Canada, en faisant sentir aux gens qu'ils sont les bienvenus, en ne donnant pas l'impression que nous sommes un établissement de luxe où l'on ne peut pas s'attarder. »

200 kilomètres pour un café

C'est le cas de Mona Murshid, présente avec des manuels universitaires sous le bras. « C'est la première fois que je viens. Je ne savais pas qu'ils étaient ouverts aux gens qui viennent pour travailler avec un ordinateur portable », a-t-elle expliqué, ajoutant que d'autres enseignes étaient moins enthousiastes à l'accueillir. « Je connaissais le nom parce qu'un cousin du Canada m'en avait parlé, mais je n'ai pas fait le lien dans ma tête avant d'arriver devant le menu. »

Situation inverse pour Nebila Idris et son fils Raimy. « Son père est canadien. Mon fils est né et a grandi là-bas, et il s'ennuie tellement de la maison. Nous sommes venus spécialement de Londres, nous venons d'arriver », a dit Mme Idris en riant. Deux cents kilomètres pour manger un wrap au poulet et boire un café-filtre. « Nous avons cherché sur internet et nous avons vu que Birmingham était la succursale la plus proche. »