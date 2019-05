Toutes les options sont sur la table pour Stornoway

En difficulté financière, l'exploitant de la seule mine de diamants du Québec annonce des nouvelles réductions de coûts d'au moins 18 millions et entreprend une révision stratégique « pour considérer toutes les options disponibles pour la société ».

Dans le domaine financier, pareil jargon signifie à l'occasion la mise en vente de la société. On en saura plus ce matin lors de la téléconférence sur les résultats du premier trimestre de Stornoway Diamond, qui ont été publiés après la fermeture des marchés hier.

La direction de la société ajoute être activement en discussions avec ses partenaires financiers pour sécuriser sa viabilité financière à long terme. Québec a déjà été pressenti. Le gouvernement ne dit pas non, mais pose ses conditions, a déjà indiqué le ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon.

Aux dernières informations, Investissement Québec détenait 25,8 % de Stornoway Diamond, tandis que la Caisse de dépôt et placement du Québec possédait 11 % des actions. À eux deux, ils ont mis un demi-milliard dans Stornoway.

L'action de Stornoway, qui valait encore 55 cents il y a un an, ne vaut plus que 6 cents, pour une capitalisation boursière de 55 millions.

Perte de 48 millions

Au 31 mars 2019, il restait moins de 30 millions dans les coffres de l'exploitant de la mine Renard, dans le Nord-du-Québec. Cette somme exclut 13,7 millions liés aux comptes de réserve pour le service de la dette.

« La pression à la baisse soutenue sur les prix du diamant brut nuit à la capacité de la Société de générer des flux de trésorerie disponibles positifs en 2019. [...] Les opérations de la mine Renard performent selon le plan et la direction continue d'apporter des améliorations afin de supporter la viabilité à long terme de la mine Renard. »

- Extrait d'un communiqué de Stornoway

Pour le trimestre clos le 31 mars 2019, Stornoway a inscrit une perte nette de 48,4 millions, ou 0,05 $ par action, comparativement à une perte nette de 11,0 millions au premier trimestre de 2018.

La société a encore connu des problèmes d'exploitation, cette fois en raison du temps froid hivernal. Stornoway a donc récupéré 8 % moins de carats qu'au trimestre précédent. Les mois de janvier et de février ont été ardus. La teneur a été légèrement inférieure à ce qui était anticipé.

Les revenus ont totalisé 53,3 millions lors des trois premiers mois de l'année. Les charges d'exploitation décaissées par tonne traitée se sont élevées à 57,14 $ par tonne usinée, plus que la prévision de 54 $ fournie pour l'exercice 2019, attribuable aux tonnages usinés inférieurs au cours des deux premiers mois. « Le rattrapage d'usinage et les initiatives de réduction de coûts sont prévus ramener cette mesure à l'intérieur de la fourchette de prévisions d'ici la fin de l'exercice 2019 », dit l'entreprise.

La mine de diamants Renard est la seule mine de diamants au Québec et la sixième en importance au Canada. Elle est située à environ 250 km au nord de la communauté crie de Mistissini et à 350 km au nord de Chibougamau, dans la région de la Baie-James. Elle emploie 316 travailleurs, dont 14 % étaient des Cris d'Eeyou Istchee, 21 % étaient de Chibougamau ou de Chapais et 65 %, de l'extérieur de la région.