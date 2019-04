Une usine de 140 employés en péril à Varennes

Les 140 employés de Mometal Structures, à Varennes, sont en congé forcé cette semaine. Le fabricant de charpentes d'acier, qui existe depuis plus de 50 ans, risque la fermeture notamment en raison d'un différend entre la Ville de Longueuil et l'entrepreneur en construction Groupe TNT concernant une passerelle enjambant la route 132.

« Si je ne trouve pas 3 millions de dollars, on est dans la rue, a-t-il confié à La Presse. La banque va venir saisir tous les biens de l'entreprise. Je sais qu'on a le potentiel, qu'on a les employés et les contrats. »

Le chantier de reconstruction a été suspendu à cause d'un différend entre la Ville de Longueuil et Groupe TNT sur des questions de conformité au sujet d'une structure fabriquée par Mometal. La passerelle devait au départ être terminée en octobre 2017, mais a finalement été inaugurée en septembre 2018. Ce qui a entraîné des pénalités de 6000 $ par jour. Le sous-traitant Mometal attend de son côté depuis 2018 d'être payé.

« La situation est très sérieuse. Ça ne regarde pas bien, a affirmé Guy Godette, représentant syndical des Métallos, en entrevue avec La Presse. Les gars vont rester chez eux cette semaine. Avec le Fonds de solidarité, on est en train de regarder si on va pouvoir leur apporter un soutien financier. »

« J'ai vu pleurer le président de cette entreprise. On l'a aidé du mieux qu'on a pu. On lui a même avancé des fonds que la Ville ne nous avait pas encore versés, a raconté en entrevue avec La Presse Stéphane Boie, qui agissait à titre de directeur de l'administration des contrats chez Groupe TNT. Ce genre de contrat-là, tu peux y laisser ta peau si tu ne réussis pas à te faire payer par le donneur d'ouvrage. »

Groupe TNT soutient que le problème de non-conformité allégué par la Ville de Longueuil pour arrêter les travaux s'est avéré non fondé. Groupe TNT et Mometal affirment avoir des expertises indépendantes pour le prouver. Selon eux, la Ville refuse d'admettre sa faute et de rembourser l'entrepreneur et son sous-traitant.

« On perd déjà des millions de dollars, on ne peut pas absorber les 2 millions de Mometal, car la Ville impose de très lourdes pénalités en lien avec les travaux qu'ils ont exécutés », explique Stéphane Boie.

La Presse a joint la Ville de Longueuil. Pour l'instant, les pénalités de 1,848 million s'appliquent dans ce dossier, selon son porte-parole Louis-Pascal Cyr.

« Mometal n'a pas de lien contractuel avec la Ville. Celui qui lui doit de l'argent, c'est Groupe TNT, et Groupe TNT sait, parce que c'est prévu au contrat de la Ville, qu'il doit faire la démonstration qu'il a payé l'ensemble des sous-traitants avant de recevoir le paiement final. »

Contrat au Centre des sciences

Pour ce qui est du deuxième projet pour lequel Mometal soutient ne pas avoir été payé, un contrat réalisé au Centre des sciences de Montréal, la firme EBC, qui a accordé le contrat en sous-traitance, a préféré ne pas faire de commentaires.

« Oui, c'est notre sous-traitant. Oui, on travaille avec lui sur le complexe des sciences », soutient Johanne Laurin, coordonnatrice des communications chez EBC.

« Mais je ne peux pas vous commenter la situation qui existe entre nous et lui comme sous-traitant. Il reste une partie des travaux à exécuter. »