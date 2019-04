La fois où Costco a fait vacciner ses clients

Une bataille judiciaire entre un transformateur de fruits montréalais et son assureur permet de faire la lumière sur l'ampleur des conséquences financières que peut avoir un rappel d'aliments. Les documents nous apprennent que Costco a vacciné 9000 clients contre l'hépatite A, ce qui a coûté 1,3 million de dollars. Une première au pays... qui n'a pas empêché le dépôt d'une action collective.

Avril 2016. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (l'ACIA) rappelle le mélange de baies et de cerises surgelées biologiques de l'entreprise Nature's Touch Frozen Foods. Ces fruits, exclusivement vendus dans les Costco de l'est du pays, pourraient être contaminés par le virus de l'hépatite A, justifie-t-on.

Au même moment, l'Agence de santé publique du Canada confirme l'éclosion de 12 cas d'hépatite dans trois provinces, l'Ontario (19), le Québec (5) et Terre-Neuve-et-Labrador (1), liés à la consommation de ces fruits. Ce nombre grimpera à 25.

Costco décide alors de faire vacciner ses clients concernés, étant donné que ceux-ci peuvent facilement être trouvés grâce à leur carte de membre.

« C'est sur une base volontaire que Costco a offert la vaccination à ses clients suivant le rappel. Le gouvernement du Canada n'a pas exigé cette mesure auprès du détaillant », nous a indiqué une porte-parole de l'ACIA par courriel, tout en précisant que l'Agence n'aurait pas eu le « pouvoir » de forcer Costco à agir de la sorte.

Ce type d'intervention de la part d'un commerçant est loin d'être la norme. Bien au contraire.

Campagne sans précédent

La vaste campagne de vaccination orchestrée par Costco dans ses propres pharmacies est un cas unique au pays.

« [C'est] la seule fois dans l'histoire récente où l'Agence de la santé publique du Canada [a été] informée qu'un détaillant a offert la vaccination gratuite en réponse à l'identification d'un produit contaminé. » - Anna Maddison, porte-parole de Santé Canada et de l'Agence de la santé publique du Canada

Il s'agit aussi d'une première au Québec. Le ministère de la Santé a confirmé à La Presse que c'était « la seule fois » qu'une campagne de vaccination avait été organisée par un commerçant.

Des détaillants ont toutefois pu prendre des initiatives de petite ampleur sans en informer le gouvernement. Loblaw, par exemple, affirme avoir vacciné il y a une dizaine d'années les clients d'un supermarché en Ontario après avoir découvert qu'un employé avait contracté l'hépatite.

À l'époque, les vaccins offerts par Costco avaient été l'objet de reportages dans quelques médias locaux, notamment au Saguenay et en Estrie où 190 élèves et une dizaine de membres du personnel d'une école primaire de Sherbrooke avaient dû être vaccinés. Ceux-ci s'étaient rendus au Salon de la santé et y avaient dégusté un smoothie contenant les petits fruits faisant l'objet du rappel.

Dans certaines régions du Québec où il n'y a pas de pharmacie dans les Costco, les clients devaient plutôt se rendre au CLSC. La Direction de santé publique a participé à la vaccination.