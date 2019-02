Magna réalise un profit de 456 millions

Le fabricant de pièces d'automobiles ontarien a indiqué qu'il verserait désormais un dividende trimestriel de 36,5 cents US par action, en hausse par rapport à sa distribution précédente de 33 cents US par action.

Magna a réalisé un bénéfice de 456 millions US, soit 1,37 $ US par action, pour son trimestre clos le 31 décembre. En comparaison, elle avait engrangé un profit de 559 millions US, ou 1,54 $ US par action, pour la même période un an plus tôt.

Les ventes ont progressé pour atteindre 10,14 milliards US, en regard d'un chiffre d'affaires de 9,86 milliards US pour le quatrième trimestre précédent.

Sur une base ajustée, Magna a réalisé un bénéfice par action de 1,63 $ US pour le trimestre, comparativement à 1,58 $ US un an plus tôt.

Les analystes misaient en moyenne sur un bénéfice ajusté par action de 1,59 $ US, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.