Revenus et profits en hausse pour Gildan

Le fabricant de vêtements de Montréal a vu ses ventes grimper de 13,6 % au quatrième trimestre, pour s'établir à 742,7 millions US. En comparaison, elles s'étaient chiffrées à 653,7 millions US un an plus tôt.

Le profit de Gildan a atteint 59,6 millions US, soit 29 cents US par action, pour le trimestre clos le 31 décembre.

Au quatrième trimestre l'exercice précédent, son bénéfice s'était établi à 54,9 millions US, ou 25 cents US par action.

Sur une base ajustée, Gildan a engrangé un bénéfice de 43 cents US par action au plus récent trimestre, comparativement à celui de 31 cents US par action de la même période un an plus tôt.

Ce résultat ajusté était conforme aux attentes des analystes, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.