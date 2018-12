Husky réduit son budget d'immobilisations en 2019

La société d'énergie affirme que ce total est inférieur d'environ 300 millions aux prévisions qu'elle a faites plus tôt cette année, et qu'il tient compte des réductions de dépenses résultant de la réduction obligatoire de la production de pétrole en Alberta et de la baisse des prix mondiaux du pétrole.

Le gouvernement de l'Alberta a ordonné une réduction de la production pétrolière l'an prochain, afin de faire grimper les prix du pétrole produit dans l'Ouest canadien.

La production annuelle moyenne de Husky devrait atteindre en 2019 l'équivalent d'environ 300 000 barils de pétrole par jour, en excluant toute production liée au projet d'acquisition de MEG Energy.

Husky a lancé une offre d'achat hostile sur MEG Energy.