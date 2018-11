Canopy Growth affiche une perte au 2e trimestre

L'action de Canopy Growth a chuté de plus de 11 %, mercredi, après que le producteur de cannabis eut signalé une perte plus importante que prévu pour son plus récent trimestre, ainsi qu'un ralentissement de ses revenus, les dépenses d'exploitation du producteur de cannabis ayant bondi en prévision de la légalisation de la marijuana récréative au Canada.

Le ralentissement des revenus au cours du trimestre clos le 30 septembre était attribuable aux « hoquets » connus dans la livraison de cannabis médicinal en Allemagne et au « brouhaha » entourant la légalisation du cannabis récréatif, le 17 octobre, a soutenu le cochef de la direction de Canopy, Bruce Linton.

Le plus récent trimestre complété a vu peu de revenus liés au cannabis récréatif. Seulement quelques livraisons ont été réalisées pour procéder à des essais du système avec les provinces et les territoires, a-t-il précisé.

« C'est la première fois de notre histoire que nous sommes conscients de connaître un ralentissement, mais il s'agissait davantage d'une distraction », a souligné M. Linton aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

Les revenus trimestriels ont totalisé 23,3 millions, par rapport à un chiffre d'affaires de 17,6 millions au deuxième trimestre de l'année précédente. Les revenus avaient cependant été de 25,9 millions au cours du trimestre précédent.

La société de Smiths Falls, en Ontario, a affiché une perte de 330,6 millions, soit 1,52 $ par action, comparativement à une perte de 1,6 million, ou 1 cent par action, pour la même période un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à une perte de 12 cents par action, d'après les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

Les dépenses d'exploitation du producteur de cannabis ont atteint 180,6 millions au cours du trimestre, soit près de six fois les 27,7 millions dépensés au cours de la même période un an plus tôt.

Même si ces résultats ne comprenaient pas de ventes liées à la marijuana récréative, les producteurs de cannabis canadiens ont augmenté leur production et se sont lancés dans une campagne de marketing en prévision du changement historique.

Canopy a consacré 39 millions aux ventes et au marketing le mois dernier, soit une augmentation considérable par rapport aux 7,6 millions d'octobre 2017. Toutefois, la société s'attend à ce que ces dépenses diminuent à cause de la réglementation plus stricte du gouvernement suivant la légalisation.

Le titre de Canopy Growth a plongé mercredi de 5,75 $, soit 11,3 %, à la Bourse de Toronto.

Les résultats du plus récent trimestre comprenaient des revenus de 700 000 $ liés à des livraisons visant à faire des essais au chapitre de la chaîne d'approvisionnement en vue de la légalisation.

Au cours du trimestre, Canopy Growth a vendu l'équivalent de 2197 kilogrammes de cannabis au prix de vente moyen de 9,87 $ par gramme. En comparaison, elle avait vendu un an plus tôt l'équivalent de 2020 kilogrammes au prix moyen de 7,99 $ le gramme un an plus tôt.

Canopy a dit compter 84 400 patients enregistrés utilisant du cannabis médicinal, alors qu'il en comptait 63 000 un an plus tôt.

L'entreprise a indiqué qu'elle restait « sur la bonne voie pour respecter ses engagements sur une base annualisée » et qu'elle travaillait avec tous ses partenaires provinciaux et territoriaux pour remédier aux pénuries d'approvisionnement dans l'ensemble du pays.

Le nombre moyen de kilogrammes livrés quotidiennement aux provinces et aux territoires entre le 1er et le 12 novembre a « plus que doublé » par rapport à la période du 17 au 31 octobre, a précisé la compagnie.

Canopy estime avoir une part de marché de 30 % dans l'ensemble des produits de cannabis à usage récréatif proposés dans les magasins à travers le pays, a indiqué M. Linton.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : WEED)