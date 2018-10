Tesla s'enflamme à Wall Street après la volte-face d'un spéculateur

Agence France-Presse New York

L'action du groupe de l'emblématique entrepreneur sud-africain Elon Musk a terminé sur un bond de 12,72 %, à 294,14 dollars, surnageant dans un marché ayant clôturé dans le rouge.

Dans une note publiée mardi, le fonds Citron, qui faisait partie il y a encore quelques semaines de ceux qui anticipaient la chute boursière du groupe - les « short sellers » -, a indiqué avoir changé d'avis.

« Citron change d'opinion sur Tesla. L'histoire est devenue trop convaincante pour l'ignorer », écrit le fonds, dont le patron, Andrew Left, était jusqu'ici l'un des plus fervents critiques d'Elon Musk.

Tesla doit publier ses résultats mercredi après la clôture de Wall Street.

Jugeant que l'entreprise brûlait trop d'argent, qu'elle allait devoir encore s'endetter et aurait du mal à tenir son calendrier de production, M. Left et d'autres financiers américains, tel le milliardaire David Einhorn, ont parié contre Tesla.

Leurs paris ont conduit à des escarmouches régulières avec Elon Musk, qui ne rate pas une occasion de les moquer sur son compte Twitter.

« Nous pouvons dire pour la première fois que Citron croit en Tesla, car le Model 3 est un modèle qui a fait ses preuves », alors que les voitures annoncées par les autres constructeurs automobiles peinent encore à voir le jour, justifie Citron.

« Tesla anéantit la concurrence », en conclut Andrew Left.

Plainte pour « fraude »

Tesla avait annoncé en début de mois avoir atteint son objectif de production du Model 3, son nouveau modèle milieu de gamme avec lequel il espère devenir un constructeur automobile de masse.

Il en avait produit 53 239 unités au troisième trimestre, soit plus du double du deuxième trimestre, mais avait averti que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine renchérissait ses exportations vers Pékin.

« Les chiffres qui viennent de l'entreprise sont très épatants », a commenté mardi Citron, ajoutant que « les médias se focalisent sur le côté excentrique, étrange et parfois offensant d'Elon Musk et passent à côté de la légitime déstabilisation de l'industrie automobile qui est actuellement menée par Tesla ».

Ce revirement du fonds intervient un peu plus d'un mois après qu'il a porté plainte pour « fraude » contre Elon Musk et Tesla, à la suite d'un message sur twitter de M. Musk indiquant qu'il allait retirer le groupe de la cote et qu'il avait « sécurisé » le financement pour une telle transaction.

L'opération ne s'était pas faite et le gendarme de la Bourse, la SEC, a ouvert une enquête, laquelle a débouché sur un accord à l'amiable, M. Musk ayant accepté de s'acquitter d'une amende et de laisser la présidence de Tesla à une personnalité indépendante.

Citron assure ne pas retirer sa plainte.

Les milieux financiers dans leur ensemble ont été décontenancés récemment par l'affaire du retrait de la cote, la colère de M. Musk contre les analystes financiers, l'apparition du chef d'entreprise dans une émission au cours de laquelle, entre deux questions, il sirotait un verre de whisky et avait tiré sur un joint que l'animateur lui proposait.