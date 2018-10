Des résultats en repli pour IBM au troisième trimestre

Le titre baissait de 4,61 % à 138,43 dollars à la Bourse de New York, vers 17 h 25 dans les échanges électroniques d'après-clôture.

Sur le trimestre clos fin septembre, le groupe a vu son bénéfice net baisser de 1 % à 2,7 milliards de dollars, selon un communiqué mardi.

Ajusté et rapporté par action, référence aux États-Unis, il ressort à 3,42 dollars, conforme aux attentes moyennes de Wall Street.

Quant au chiffre d'affaires, il est aussi en repli, de 2 % à 18,8 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à une baisse mais moins marquée, à 19,1 milliards.

IBM, l'un des groupes informatiques historiques, était pourtant parvenu au troisième trimestre 2017 à enrayer le repli de son chiffre d'affaires, après des années de baisse et il avait même progressé aux premier et deuxième trimestres de cette année.

Malgré ce raté relatif du troisième trimestre, le groupe a maintenu son objectif annuel de bénéfice ajusté de 13,80 dollars par action.

IBM se recentre depuis plusieurs années sur des créneaux jugés plus porteurs comme les services dématérialisés en ligne (« cloud »), l'analytique, le mobile et la sécurité, regroupés sous l'appellation « impératifs stratégiques » et destinés à compenser le déclin de ses activités traditionnelles. Ces métiers représentent désormais environ la moitié de son chiffre d'affaires.

Parmi ces activités stratégiques, la division « Technology Services & Cloud Platforms » a vu son chiffre d'affaires baisser de 2 % à 8,3 milliards, moins bien qu'attendu.

Les « Global Business Services » ont généré des ventes de 4,1 milliards en hausse de 1 %.

IBM investit aussi beaucoup dans sa plate-forme d'intelligence artificielle Watson. Mais la division qui l'inclut - « Cognitive Solutions » -, a vu ses revenus reculer de 6 % à 4,1 milliards de dollars. Là encore, c'est un peu au-dessous des attentes.