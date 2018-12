Corridor Québec-Windsor: VIA Rail confirme le choix de Siemens

Via Rail a confirmé ce midi l'octroi d'un contrat de 989 millions de dollars à Siemens, plutôt qu'à Bombardier, pour la construction de 32 trains qui desserviront le corridor Québec-Windsor.

Siemens fabriquera ces trains à Sacramento, en Californie.

À cela s'ajoutera un contrat de 23,7 millions pour la fourniture de services et de pièces de rechange.

Siemens estime qu'elle pourra offrir jusqu'à 20 % de la valeur totale des deux contrats à des sous-traitants par le biais d'appels d'offres qui seront ouverts à toutes les entreprises, y compris des entreprises canadiennes. Il n'y a toutefois aucune garantie que des entreprises canadiennes seront gagnantes de ces appels d'offres.

Via Rail a expliqué avoir basé sa décision sur trois critères principaux : la capacité de livrer à temps, la qualité et le prix. Siemens serait sortie gagnante dans les trois catégories « de manière significative », a déclaré le président de Via Rail, Yves Desjardins-Siciliano.

Le contrat prévoit des options pour plus de 16 rames supplémentaires, en cas de besoin, au même prix unitaire.

Les premiers de ces nouveaux trains devraient entrer en fonction en 2022 et les livraisons s'échelonneront jusqu'en 2024.