(Washington) La croissance du PIB des États-Unis au quatrième trimestre 2022 a été révisée en baisse jeudi, à 2,7 % au lieu des 2,9 % initialement annoncés, sans incidence sur la croissance de l’année entière, a indiqué jeudi le département du Commerce.

Agence France-Presse

Par ailleurs, l’inflation PCE, qui est la mesure utilisée par la banque centrale américaine (Fed), a elle été révisée en hausse, montrant une croissance des prix à la consommation de 3,7 % par rapport au troisième trimestre, contre 3,2 % initialement annoncés.

La croissance du Produit intérieur brut (PIB) est de 2,7 % en rythme annualisé, mesure privilégiée par les États-Unis, qui compare le PIB à celui du trimestre précédent puis projette l’évolution sur l’année entière à ce rythme.

Cette évolution « reflète principalement une révision à la baisse des dépenses de consommation qui a été en partie compensée par une révision à la hausse des investissements fixes non résidentiels », détaille le département du Commerce dans son communiqué.

Les importations ont elles été révisées à la hausse.

En utilisant le même mode de calcul que d’autres économies avancées, qui comparent simplement au trimestre précédent, la croissance reste inchangée, à 0,7 %.

La croissance du PIB pour l’année 2022 ne change pas non plus, et reste de 2,1 %.

C’est un rythme ralenti par rapport à 2021, millésime qui avait connu la plus forte croissance depuis 1984 : 5,9 %. L’année précédente avait, elle, vu le plus fort recul du PIB depuis 1946 (-3,5 %) et deux mois de récession à cause de la COVID-19.