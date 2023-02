Hausse des ventes au détail à plus de 62 milliards en décembre

(Ottawa) Les ventes au détail ont augmenté de 0,5 % en décembre dernier au Canada, pour s’établir à 62,1 milliards.

La Presse Canadienne

Statistique Canada précise que les ventes ont progressé dans sept des onze sous-secteurs, lesquels représentaient 75,1 % du commerce de détail. Les ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ont avancé de 3,8 % alors que celles des magasins de marchandises diverses ont augmenté de 1,7 %.

Les ventes au détail de base ont affiché une hausse de 0,4 % en décembre, surtout grâce à l’augmentation de 1,7 % des ventes des magasins de marchandises diverses.

La hausse de 0,5 % des ventes des magasins d’alimentation a aussi contribué à la croissance des ventes au détail de base. D’une année à l’autre, les prix des aliments achetés en magasin ont augmenté de 11 %.

En revanche, la baisse la plus importante des ventes au détail de base, de 3,8 %, a été observée chez les marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage.

Les ventes au détail ont crû dans quatre provinces en décembre, notamment de 1,1 % au Québec qui a profité de la hausse de 1,7 % mesurée dans la région métropolitaine de Montréal. Toutefois, les ventes ont reculé partout dans les Maritimes : de 0,5 % à l’Île-du-Prince-Édouard, de 0,9 % au Nouveau-Brunswick et de 1 % en Nouvelle-Écosse.