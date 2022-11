Après avoir montré des signes d’apaisement en septembre, l’Indice des prix à la consommation a continué d’augmenter en octobre à un rythme annuel de 6,9 %, le même que le mois précédent.

Hélène Baril La Presse

La hausse des prix est principalement attribuable à la majoration des prix de l’essence, indique Statistique Canada. D’un mois à l’autre, l’IPC est en hausse de 0,7 %. Il s’agit de la hausse mensuelle la plus marquée depuis juin 2022.

La hausse du prix des prix des aliments a ralenti, mais le prix de l’essence et le coût des hypothèques ont augmenté. Sans l’essence et les aliments, la hausse des prix atteint 5,3 %, soit légèrement moins que la lecture de 5,4 % du mois précédent.

Au Québec, la hausse des prix a légèrement ralenti en octobre, de 6,5 % en septembre à 6,4 %.

Le salaire horaire moyen est en hausse de 5,6 % en rythme annuel, ce qui est inférieur à l’IPC et indique que le pouvoir d’achat des Canadiens continue de diminuer.

D’une année à l’autre, la majoration des prix des aliments en octobre (+10,1 %) a été inférieure à celle de septembre (+10,3 %), constate Statistique Canada. La hausse des prix de la viande (+5,5 %), des fruits frais (+8,9 %) et des légumes frais (+11,0 %) a été moins marquée en octobre qu’en septembre.

La hausse des prix des aliments achetés en magasin, à 11 %, reste supérieure à celle de l’Indice des prix pour un onzième mois consécutif.

Les prix des produits laitiers sont en hausse de 10,6 % et celui des œufs de 13,8 %, en raison des hausses de prix accordées aux producteurs par les commissions qui gèrent l’offre de ces produits.

Les prix des articles de papier affichent une hausse importante de 12,2 %, deux fois plus élevée que celle de septembre principalement la papeterie (+20,3 %) et les articles ménagers en papier (+9,7 %), qui incluent des articles comme les papiers-mouchoirs et le papier hygiénique. Une forte demande et une augmentation des intrants qui servent à la fabrication de ces produits expliquent cette augmentation, selon Statistique Canada.