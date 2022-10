(Ottawa) Malgré les critiques qui se multiplient, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, ne croit pas que l’indépendance de l’institution est menacée.

Nojoud Al Mallees La Presse Canadienne

Au cours d’une entrevue accordée cette semaine à La Presse Canadienne, M. Macklem reconnaît que le rôle de la Banque du Canada est mis en doute par des politiciens, des observateurs et des groupes d’intérêt.

Depuis plus d’un an, l’un des plus ardents opposants à la Banque du Canada est le nouveau chef de l’opposition à la Chambre des communes, le conservateur Pierre Poilievre.

Depuis le mois de mars, la Banque du Canada a haussé son taux directeur six fois d’affilée, mettant ainsi en œuvre l’un de ses cycles de redressement de la politique monétaire les plus rapides de son histoire.

Cette politique a aussi été remise en question par des progressistes qui s’inquiètent des conséquences sur l’emploi. Plusieurs observateurs croient que cette tendance à la hausse des taux d’intérêt provoquera une récession.

M. Macklem dit que la Banque du Canada doit prendre des décisions difficiles. C’est à un moment comme cela que son indépendance devient plus importante.