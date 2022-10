Hausses des taux d’intérêt

Le gouverneur de la Banque du Canada ne changera pas d’avis

(Washington) Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a souligné vendredi qu’il n’avait pas changé d’avis sur les hausses de taux d’intérêt, même si de plus en plus d’observateurs s’attendent à une possible récession l’année prochaine.