(Londres) L’inaction des gouvernements face à des inégalités qui se sont fortement aggravées depuis la pandémie est « choquante », dénonce l’ONG Oxfam dans un rapport publié mardi.

Agence France-Presse

Elles montrent que « les plus pauvres et vulnérables ont été les plus durement touchés par la maladie et ses profondes répercussions économiques », selon un communiqué accompagnant le rapport.

La version 2022 de l’indice sur l’engagement de réduction des inégalités (ERI, qui mesure les efforts des différents pays dans le monde), publié tous les deux ans, « montre clairement que la plupart des gouvernements n’ont pas pris de mesures concrètes d’envergure pour atténuer cette dangereuse augmentation des inégalités ».

Pire, « alors qu’il s’agit de la pire urgence sanitaire que le monde ait connue depuis un siècle, la moitié des pays à revenu faible et intermédiaire ont réduit leurs dépenses de santé pendant la pandémie », et 70 % leurs dépenses dans l’éducation, dénonce Oxfam.

En outre, « malgré les énormes manques à gagner fiscaux et l’augmentation considérable de la fortune des personnes et des entreprises les plus fortunées pendant la pandémie, 143 pays sur 161 n’ont pas augmenté l’imposition des personnes les plus riches et 11 pays ont même réduit les impôts visant les plus favorisés », poursuit Oxfam.

La Norvège, meilleure élève, arrive en haut du classement, suivie par l’Allemagne, l’Australie, la Belgique et le Canada.

Les pays les mieux classés sont tous des pays développés, qui ont plus de moyens à consacrer aux politiques publiques de réduction des inégalités, fait valoir Oxfam.

À l’inverse, les « mauvais élèves » sont des pays à faible revenu largement touchés par des conflits armés et une instabilité politique, à l’instar du Soudan du Sud, dernier du classement, ou du Nigeria, avant-dernier.

« Parmi les pays en progression, on trouve un pays à faible revenu (le Tadjikistan, grâce à une forte augmentation de la collecte de l’impôt sur le revenu des personnes physiques) et quatre pays à revenu intermédiaire », notamment la Moldavie, détaille Oxfam.

Les pays affichant la plus forte dégradation comprennent les Seychelles et le territoire de Hong Kong en Chine. « Huit des dix pays affichant la plus forte dégradation ont connu un effondrement des recettes fiscales, principalement en raison de la pandémie », remarque Oxfam.

L’ONG avertit que 263 millions de personnes supplémentaires auront basculé dans l’extrême pauvreté d’ici la fin de l’année.

L’ONG relève aussi le poids du service de la dette pour les pays pauvres, ce qui les entrave dans la lutte contre les inégalités.

Elle appelle les gouvernements à agir d’urgence au risque de perdre une décennie d’efforts de réduction des écarts de richesse.

Oxfam recommande notamment aux gouvernements « d’augmenter les dépenses sociales, pas les réduire », de « protéger les droits des travailleurs et leur assurer des salaires leur permettant de vivre » au-dessus du seuil de pauvreté.

« Plus que tout, ils doivent augmenter notablement les impôts payés par les plus riches », entreprises comme individus, conclut Oxfam.

Le Royaume-Uni a ainsi été épinglé par le Fonds monétaire international (FMI) pour les dernières mesures présentées par le gouvernement conservateur de Liz Truss, accusé d’aggraver les inégalités à travers des baisses d’impôts ciblant les plus aisés.

La semaine dernière, le patron de Shell avait appelé à taxer plus les entreprises énergétiques comme solution face à la crise du coût de la vie déclenchée par l’envolée des coûts de l’énergie depuis le début de la guerre en Ukraine.