Selon Desjardins

Les taux directeurs devraient plafonner, mais ne baisseront pas de sitôt

(Montréal) Les hausses de taux d’intérêt tirent à leur fin, mais les Canadiens et les Québécois devront attendre encore au moins un an avant de les voir redescendre et se préparer, d’ici là, à faire face à une « légère » récession.