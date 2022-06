(Québec) Les probabilités qu’une récession frappe le Québec sont à la hausse, selon le ministre des Finances Eric Girard, qui reste malgré tout optimiste quant aux perspectives économiques de la province.

Charles Lecavalier La Presse

« La probabilité d’une récession est de l’ordre de 35 % », a lancé M. Girard mercredi à l’entrée du conseil des ministres. En mars, les chances d’un recul de l’économie étaient plutôt de 25 %.

« Il y a eu un rebond synchronisé de l’économie mondiale et ça, ça amène des tensions inflationnistes. Les banques centrales augmentent les taux d’intérêt pour resserrer les conditions monétaires. En même temps, les actifs financiers réagissent, et ça, ça va ralentir l’économie », a expliqué M. Girard.

Le ministre des Finances souligne qu’il en saura davantage à la fin de l’année. C’est à ce moment que l’on pourra savoir si la hausse des taux d’intérêt de la Banque du Canada réussira à ralentir l’inflation. Si ce scénario se concrétise, « ça va nous permettre d’éviter une récession », a-t-il indiqué.

Inflation

« Le scénario le plus probable pour 2023 ce n’est pas une récession […] il y a deux fois plus de chance que nous ayons une bonne croissance en 2030 », a-t-il ajouté.

Le gouvernement du Québec mettra également à jour son cadre financier et ses prévisions d’inflation et de croissance dans un rapport déposé avant le déclenchement des élections générales, cet automne.

Son collègue ministre de l’Énergie Jonatan Julien a affirmé de son côté que beaucoup de citoyens s’inquiètent de la situation économique. « On en discute en réalité de l’inflation, du coût de la vie. On le vit, on n’est pas désincarné de ça. On s’en fait parler un peu partout où on va », a-t-il reconnu.

« Je ne suis pas économiste, je suis comptable, mais on voit les choses aller. On voit la Banque du Canada qui augmente ses taux, et qui annonce d’autres augmentations de taux. Ce qui va avoir un effet nécessairement bénéfique pour l’inflation, mais qui a des effets pervers sur le coût des hypothèques », a ajouté M. Julien.