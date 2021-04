(Washington) Washington a annoncé lundi la nomination d’un conseiller climat au sein du département du Trésor, notamment chargé de mobiliser les financements nécessaires à la transformation de l’économie, à quelques jours d’un sommet climat international à l’initiative de Joe Biden.

Agence France-Presse

Ce conseiller supervisera les politiques économiques et budgétaires à déployer, a indiqué dans un communiqué le Trésor américain.

Le poste sera confié à John Morton, qui était responsable des questions d’énergie et de climat pour le Conseil de sécurité nationale (NSC) sous la présidence Obama.

« Le changement climatique nécessite de vastes investissements de la part de l’industrie et du gouvernement, ainsi que des actions pour mesurer et atténuer les risques liés au climat pour les ménages, les entreprises et notre secteur financier », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen, dans ce communiqué.

« Le financement et les incitations financières joueront un rôle crucial pour faire face à la crise climatique, dans le pays et à l’étranger, et pour fournir des capitaux afin de créer des opportunités qui permettront de transformer l’économie », a-t-elle ajouté.

Cette annonce intervient à trois jours de l’ouverture d’un sommet sur le climat, organisé par le président américain Joe Biden, qui réunira virtuellement jeudi et vendredi quarante dirigeants mondiaux.

Avec ce sommet, Joe Biden espère donner un coup de fouet à la lutte contre le changement climatique.

Dès son premier jour dans le bureau Ovale, il avait décrété le retour des États-Unis dans l’Accord de Paris, revenant sur la décision de son prédécesseur climatosceptique Donald Trump d’en sortir. Cet accord avait d’ailleurs été négocié par John Kerry, aujourd’hui émissaire américain pour le climat.