(Montréal) Même si le Québec n’a pas retrouvé tous les emplois perdus à cause de la pandémie, la masse salariale totale versée, elle, était plus élevée en août 2020 qu’en août 2019.

Lia Lévesque

La Presse Canadienne

Ce constat surprenant ressort de la plus récente étude de l’Institut de la statistique du Québec. On y compare non seulement l’emploi avant et pendant la pandémie, mais aussi la masse salariale hebdomadaire avant et pendant la pandémie.

Ainsi, en août 2020, le Québec avait 93,5 % des emplois salariés qu’il avait en août 2019.

Ce qui est surprenant, c’est que la masse salariale hebdomadaire totale, elle, n’a pas diminué, même si l’emploi a diminué. Elle a même crû, au point d’atteindre 101,4 % de ce qu’elle était en août 2019, malgré les pertes d’emplois.

Le phénomène s’explique par plusieurs facteurs, a dit en entrevue, jeudi, Luc Cloutier-Villeneuve, analyste en statistiques du travail à l’ISQ.

Ainsi, certains secteurs ont été énormément sollicités, comme celui de la santé, qui s’est retrouvé avec une croissance du nombre d’emplois et une croissance du nombre d’heures de travail hebdomadaires à la fois.

Le secteur des soins de santé et assistance sociale a enregistré une masse salariale hebdomadaire de 111,2 % en août 2020 par rapport à août 2019.