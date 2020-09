Les incendies en Californie feront bondir le prix des fruits et des légumes

Le plus grand potager des États-Unis, celui de la Californie, ne sortira vraisemblablement pas indemne des incendies majeurs qui dévastent actuellement l’État. Il faut donc se préparer à une hausse des prix des fruits et des légumes, et même à une baisse de qualité. Tout cela dans un contexte où l’inflation alimentaire est déjà bien concrète pour les consommateurs en raison de la pandémie et d’une météo particulièrement défavorable un peu partout.