Le milieu agricole nuance l'enthousiasme du patron de Beyond Meat

Conscient de l'appétit grandissant des consommateurs pour un régime qui comprend davantage de légumineuses et moins de viande rouge, le milieu agricole nuance toutefois les propos tenus par Ethan Brown, fondateur de l'entreprise Beyond Meat, qui prône une transition de la viande animale vers un produit préparé avec des substituts végétaux.

« Remplacer de la viande par de la fausse viande, je ne pense pas que ce soit ce que cherchent les consommateurs », lance sans détour le président de l'Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau.

Le grand patron de la société californienne qui a fait son entrée en Bourse sur NASDAQ en mai était de passage dans la métropole, mardi, à l'occasion de la Conférence de Montréal. Au cours d'une discussion qui portait sur la prochaine révolution agroalimentaire, Ethan Brown, dont l'entreprise produit - en tentant d'imiter la viande - des galettes et des saucisses de protéines végétales, a déclaré qu'il fallait davantage s'orienter vers des cultures de substituts de viande.

Les propos de l'homme d'affaires ont fait sourciller le président de l'UPA. « C'est sûr qu'il prêche pour son entreprise et les bénéfices qu'il peut en tirer, affirme Marcel Groleau. Le monsieur n'est pas nutritionniste, c'est un homme d'affaires. Les consommateurs recherchent des produits frais, le moins transformés possible », souligne-t-il, rappelant du même souffle que les boulettes de Beyond Meat affichent une longue liste d'ingrédients.