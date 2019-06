 Des patrons défendent l'accès à l'avortement au nom de leurs «affaires» 

Le patron de Twitter, Jack Dorsey, ceux de l'agence financière Bloomberg, de la chaîne de cosmétiques MAC ou du glacier Ben & Jerry's font partie des signataires d'un espace publicitaire publié par le New York Times, intitulé «N'interdisez pas l'égalité».

«Réduire l'accès aux soins liés à la reproduction, y compris à l'avortement, menace la santé, l'indépendance et la stabilité économique de nos employés et de nos clients», écrivent-ils. «Cela va à l'encontre de nos valeurs et c'est mauvais pour nos affaires», ajoutent-ils.

«Cela fragilise notre capacité à réunir une main-d'oeuvre diversifiée, à recruter des talents dans tous les États et à protéger le bien-être de ceux qui font tourner nos affaires au quotidien», expliquent les signataires, parmi lesquels figurent aussi la styliste Diane von Furstenberg ou le patron de l'application Tinder, Elie Seidman.