Reprise des négociations commerciales entre Washington et Pékin

Les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, éclipsées par des droits de douane renforcés sur les biens chinois, ont repris vendredi à Washington pour tenter de trouver un consensus mettant fin à leur guerre commerciale, a constaté l'AFP.

Le représentant au Commerce (USTR) Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont accueilli les responsables chinois, dont le vice-premier ministre Liu He, peu avant 9 h 30 heure de Washington sur le perron des bureaux de l'USTR, non loin de la Maison-Blanche.

Les responsables des deux parties sont apparus détendus, en dépit de l'entrée en vigueur dans la nuit des droits de douane américains supplémentaires sur 200 milliards de dollars de biens chinois.

Sourire aux lèvres, Liu He a même fait un signe de la main aux journalistes rassemblés devant le bâtiment.