L’année 2024 nous promet une fusion alléchante de l’innovation culinaire et de l’évolution des valeurs des consommateurs. L’intelligence artificielle, la génération Alpha et de grands changements se pointent à l’horizon.

L’édition des tendances alimentaires 2024, publiée cette semaine par Nourish Marketing, offre une analyse complète des tendances émergentes dans l’industrie alimentaire. Elle met en évidence les rôles considérables de la technologie, de l’évolution des préférences des consommateurs et l’importance croissante de la durabilité et des choix axés sur la santé. Pour ceux impliqués dans le marketing alimentaire, cette publication offre toujours une lecture intrigante et stimulante.

À mesure que nous approchons de 2024, toujours selon cette analyse, l’industrie alimentaire se retrouve à un carrefour d’idées, façonnées à la fois par les avancées technologiques, les attentes qui étonnent les consommateurs et les défis mondiaux pressants. Ce document de 34 pages présente aux consommateurs un aperçu de la manière dont l’industrie cherchera à interagir avec eux dans un avenir rapproché. Nous pouvons ne pas vouloir croire que notre comportement subit fortement l’influence du marketing au supermarché ou au restaurant, mais la réalité est tout autre.

Un des mouvements les plus frappants soulignés par cet ouvrage réside dans l’avènement de l’intelligence artificielle dans nos cuisines et nos chaînes d’approvisionnement alimentaire. Même si nous ne le réalisons pas toujours, l’IA fait déjà partie de notre vie quotidienne. Toutefois, elle s’apprête à révolutionner l’industrie alimentaire et la manière de commercialiser la nourriture auprès des consommateurs. Avec l’accès gratuit à des agents conversationnels comme ChatGPT, l’IA devient un outil pratique qui renforce les compétences humaines dans le développement de produits, les renseignements sur les consommateurs et même les tests de goût.

Le document suggère que l’IA, dans ses divers rôles, stimulera l’innovation des produits, améliorera la personnalisation de la nutrition et optimisera les chaînes d’approvisionnement, rendant finalement nos systèmes alimentaires plus efficaces et plus réactifs aux besoins des consommateurs. Même si cela peut paraître affolant pour certains, cela en revigore d’autres.

Au milieu de la révolution numérique, le défi persistant du changement climatique se profile à l’horizon. L’année 2023 a connu des températures record et des catastrophes environnementales généralisées, soulignant la nécessité urgente de pratiques durables. Toutefois, l’édition 2024 note un paradoxe : alors que la durabilité est cruciale, les pressions économiques immédiates comme l’inflation l’ont souvent éclipsée dans l’esprit des consommateurs. Cela représente un défi unique pour l’industrie – comment communiquer et mettre en œuvre efficacement des pratiques durables qui répondent aux exigences et aux valeurs immédiates des consommateurs. En même temps, une enquête récente de GlobeScan suggère que les consommateurs, en particulier les jeunes générations, considèrent de plus en plus la préservation de l’environnement comme faisant partie intégrante de leurs choix alimentaires, même devant la hausse des prix alimentaires.

Et que serait une publication marketing alimentaire sans une mention de la folie « Ozempic » ? Elle met en évidence des changements marquants dans les modes de consommation. La montée de l’effet « Ozempic » et le vieillissement de la population suggèrent une possible baisse de la consommation de calories. Parallèlement, les consommateurs choisissent de plus en plus des aliments axés sur la santé et qui stimulent le cerveau, sous l’influence d’une demande intergénérationnelle de choix alimentaires qui favorisent la cognition et le bien-être général.

Pendant ce temps, le monde des aliments à base de protéines végétales connaît une résurgence. L’engouement initial pour les aliments de remplacement de la viande, hautement transformés, cède la place à une nouvelle appréciation des qualités intrinsèques des aliments à base de plantes.

Cette approche « retour aux bases » fait écho à la demande croissante des consommateurs pour la simplicité, l’authenticité et la nutrition.

En d’autres termes, le marché a évolué depuis l’emballement pour Beyond Meat alors qu’il recherche maintenant le choix, la qualité et le goût. L’objectif initial de vouloir remplacer totalement la viande semblait quelque peu impraticable, étant donné que plus de 91 % des Canadiens continuent de consommer de la viande régulièrement.

La génération Alpha, née après 2010, forme un groupe démographique clé dans ce paysage en évolution. Ces enfants grandissent dans un monde saturé de numérique et environnementalement précaire. Selon le rapport, cette cohorte devrait avoir des palais aventureux influencés par des structures familiales diverses et un environnement social mondialisé. Observer le comportement de cette nouvelle génération de consommateurs en fascinera plusieurs.

Alors que nous naviguerons à travers 2024 et les années subséquentes, l’industrie alimentaire sera prête pour des changements dynamiques. L’interaction entre la technologie, la conscience de la santé des consommateurs, les préoccupations en matière de durabilité et la montée de nouvelles démographies de consommateurs stimulera l’innovation et la transformation dans le secteur. Même si l’avenir de notre coût de la vie reste incertain, nous pouvons espérer que l’année 2024 apportera un peu plus de faits intéressants et moins de difficultés que 2023 à l’épicerie.