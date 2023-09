Le panier d’épicerie

Le nouveau départ de Subway

La prise de contrôle audacieuse de Subway par Roark Capital reflète un pari audacieux sur le potentiel de relance de l’une des plus grandes chaînes de restaurants du monde. La route vers la revitalisation de Subway, grâce à des stratégies créatives et un modèle d’entreprise repensé, sera suivie de près par l’industrie et les franchisés.