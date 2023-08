Malgré ses récents défis et nombreuses controverses, Roark Capital, une société de capital-investissement, a récemment fait l’acquisition de Subway, deuxième chaîne mondiale de restaurants avec plus de 37 000 points de vente dans le monde.

La prise de contrôle audacieuse de Subway par Roark Capital reflète un pari audacieux sur le potentiel de relance de l’une des plus grandes chaînes de restaurants du monde. La route vers la revitalisation de Subway, grâce à des stratégies créatives et un modèle d’entreprise repensé, sera suivie de près par l’industrie et les franchisés.

Malgré ses récents défis et nombreuses controverses, Roark Capital, une société de capital-investissement qui possède un portefeuille comprenant Arby’s, Baskin-Robbins, Buffalo Wild Wings et Dunkin’ Donuts, a récemment fait l’acquisition de Subway, deuxième chaîne mondiale de restaurants avec plus de 37 000 points de vente dans le monde. Notamment, le Canada abrite à lui seul plus de 2900 restaurants Subway, et la Saskatchewan affiche un ratio étonnant d’un restaurant Subway pour 9800 habitants.

Cette transaction monumentale, évaluée à environ 9,55 milliards de dollars, dette incluse, conditionnée à la réalisation de certains objectifs financiers spécifiques, marque un moment historique dans l’industrie de la restauration. Cet accord représente l’aboutissement d’un processus d’enchères prolongé et dynamique entamé en février 2023, suscitant l’attention de diverses sociétés de capital-investissement. Néanmoins, l’investissement considérable de plus de 9 milliards de dollars dans une chaîne de restaurants en difficulté suscite des interrogations, d’autant plus que les ventes mondiales de Subway ont atteint leur pic à 18 milliards de dollars en 2012 et ont depuis rencontré de multiples obstacles.

Au cours de la dernière décennie, Subway a dû affronter une concurrence redoutable dans l’industrie du sandwich.

En amorçant des fermetures de magasins en 2016, la chaîne a poursuivi cette tendance entre 2018 et 2019 en fermant plus de 2000 points de vente aux États-Unis et au Canada. De plus, la tentative de Subway pour pénétrer le marché du petit-déjeuner pour diversifier son offre n’a produit que des résultats mitigés, au mieux.

L’histoire récente de Subway a également été marquée par des défis en matière de relations publiques, commençant par des préoccupations concernant l’authenticité des ingrédients et des problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement. En 2017, une enquête de CBC Marketplace a jeté le doute sur l’authenticité de certains ingrédients de Subway, aboutissant à un procès en diffamation en cours, un développement préjudiciable pour toute entreprise de restauration. Une autre poursuite, alléguant l’absence de thon dans les produits Subway, a récemment été rejetée, mais pas avant d’avoir causé d’importants dommages à la réputation de la marque.

La chaîne a également été critiquée pour la taille de ses portions et la précision de ses sandwichs « d’un pied de long », les consommateurs prenant la parole sur les médias sociaux pour exprimer leurs préoccupations. Le scandale de Jared Fogle a encore aggravé les problèmes de Subway. Autrefois célébré comme porte-parole qui avait perdu 245 livres en mangeant des sandwichs Subway, Fogle a gravement écorné son image en 2015 lorsqu’il a été arrêté. Ayant plaidé coupable à des accusations liées à la pornographie juvénile et à des activités illicites avec un mineur traversant les frontières de l’État, il purge actuellement une peine de 15 ans de prison dans le Colorado. Plus tôt cette année, un documentaire intitulé Jared from Subway : Catching a Monster a été diffusé, offrant un aperçu détaillé de sa vie et des procédures judiciaires entourant son affaire.

La vulnérabilité de Subway est soulignée par ses ventes par magasin, qui accusent un important recul par rapport aux chefs de file de l’industrie.

Alors que Chick-fil-A annonce des ventes dépassant 5 millions de dollars par magasin, Subway ne figure même pas parmi les 30 premiers de ce palmarès. Subway a souvent été considéré comme une occasion entrepreneuriale accessible, mais son approche d’expansion agressive l’a mené à négliger l’analyse de marché, en établissant des points de vente dans des zones aux chances de succès incertaines. La plupart des points de vente Subway sont gérés par des franchisés. Le rapport du New York Post de 2021 alléguant l’exploitation financière de franchisés immigrants a encore exacerbé les problèmes de la chaîne.

Au début de l’année 2022, Subway Canada a lancé sa campagne « Subway, mangez frais », en recrutant de nouveaux ambassadeurs de marque, principalement des athlètes, et en revitalisant des articles du menu comme les bols de riz, tout en améliorant les ingrédients avec du cheddar canadien et de l’avocat écrasé. Bien que ces changements aient été perceptibles, Subway fait face à un long chemin de réhabilitation.

L’acquisition de Subway par Roark Capital offre une possibilité unique de revitalisation, en se concentrant sur l’amélioration du chiffre d’affaires par point de vente en réduisant le nombre de restaurants, en optimisant les opérations de la chaîne d’approvisionnement et en affinant la stratégie de marque. Cependant, les propriétaires de franchises peuvent se sentir sur la corde raide devant l’incertitude qui les attend.