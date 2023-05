Fondation Trudeau

Grosse paye, petits dons

La Fondation Pierre Elliott Trudeau, dans la tourmente pour un don chinois, n’est pas une fondation ordinaire. En plus d’avoir été créée avec des fonds publics, elle dépense trois fois plus en rémunération et honoraires que les autres fondations et ne parvient pas à verser le minimum de dons exigé par le fisc depuis 5 ans.