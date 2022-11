Les titres québécois face au recul boursier

La fin de l’année arrive bientôt et ce ne sont pas les quelques rares sursauts haussiers qu’enregistrent à l’occasion les principaux indices boursiers qui laissent présager un éventuel ralliement de dernière heure. En cette année de forte inflation, marquée par des interventions bien senties et répétées des autorités monétaires, les investisseurs ne se font plus d’illusions et évaluent plutôt froidement les pertes qu’ils devront escompter dans leur bilan de fin d’année.