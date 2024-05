Mon organisation fait preuve de prudence dans ses dépenses depuis plusieurs mois déjà, et voilà que plusieurs postes de soutien dans divers services (ventes, finance, marketing, etc.) ont également été supprimés. Je me retrouve donc avec une charge administrative de travail pour laquelle je ne me sens pas outillée. J’aime mon travail, mais mon niveau de stress monte en flèche. Je ne sais pas comment y arriver. – Françoise

Qui peut affirmer être complètement imperméable au stress ? Dans l’environnement de travail actuel, dont le rythme s’accélère sans cesse, le stress fait souvent partie du quotidien. Bien qu’un certain niveau de stress puisse être bénéfique pour stimuler la performance, il peut rapidement devenir problématique. En effet, le stress chronique nuit à la productivité, à la concentration, parfois même à la prise de décision, et peut entraîner des répercussions néfastes sur la santé mentale, physique et émotionnelle des travailleurs, pouvant mener à un absentéisme accru, voire à un arrêt de travail prolongé.

Je profite donc de l’occasion pour offrir quelques stratégies qui permettront aux employés, comme Françoise, de reconnaître et de gérer leur stress, ainsi que des conseils aux gestionnaires sur la manière de créer un environnement de travail sain qui favorise le bien-être des employés.

Le stress, c’est sérieux

Il est essentiel de reconnaître rapidement les symptômes du stress pour en gérer efficacement les effets. Les signes les plus courants sont le sentiment d’être débordé, irritable ou anxieux, le sentiment de perte de contrôle, les difficultés à dormir ou à se concentrer, et les changements dans les habitudes alimentaires. Il est important de prêter attention à ces signes avant qu’ils ne s’aggravent.

Des stratégies pour mieux gérer le stress au travail

Le manque de ressources ou une charge de travail excessive constituent une source fréquente de stress en milieu de travail. Pour y remédier, cherchez des moyens d’optimiser vos activités quotidiennes. Dressez une liste de vos tâches et responsabilités et classez-les par ordre de priorité. Par exemple, attribuez un degré d’importance et un degré d’urgence à chacun des éléments de votre liste, afin de faire les bons choix sur ce qui doit être fait en priorité. Aussi, penchez-vous sur les outils et les technologies (gabarits, logiciels de rédaction automatisée, de gestion de projet, de gestion des ventes ou autre) à votre disposition et tentez de voir comment vous pourriez les utiliser afin de gagner du temps et être plus efficace. N’hésitez pas à demander une formation ou un perfectionnement pour ceux que vous maîtrisez moins ou pas du tout.

La clarification des rôles et des responsabilités peut également réduire le stress. Veillez à bien comprendre les attentes liées à votre travail et à réduire toute ambiguïté ou tout chevauchement avec les responsabilités des autres. Cela permet d’éviter la confusion, les zones grises et le sentiment d’être dépassé par les évènements. En cas d’incertitude, discutez-en ouvertement avec votre gestionnaire ou votre équipe de manière transparente.

Apprendre à gérer les attentes des autres à son endroit (savoir dire non, repousser des échéances, etc.) est aussi une stratégie efficace pour gérer le stress. Reconnaissez vos limites et soyez réaliste quant à ce que vous pouvez accomplir dans un délai donné.

Entraînez-vous à communiquer régulièrement de façon ouverte pour exprimer vos inquiétudes ou vos besoins et obtenir du soutien de vos collègues ou de votre supérieur. Ces derniers pourront vous aider aussi bien dans la réalisation de vos tâches que dans votre recherche de solutions pour mieux gérer votre charge de travail.

Maintenir un équilibre sain entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle vous aidera à développer une perspective plus nuancée, qui vous guidera lorsqu’il sera nécessaire de vous arrêter et de vous ressourcer.

N’hésitez pas à faire appel à votre Programme d’aide aux employés (PAE) ou à des professionnels en santé mentale qui pourraient être couverts par vos assurances. Ces derniers pourront travailler avec vous à l’élaboration de stratégies de gestion du stress reconnues et adaptées.

Enfin, apprendre à relativiser les choses, à mettre les situations en perspective et à prendre du recul face à votre travail peut aider à renforcer votre résilience face au stress. Il est bon de se rappeler que tout n’a pas la même importance et que la plupart du temps, aucune vie humaine n’est en danger.

Vous êtes le gestionnaire de Françoise

Vous avez une influence importante sur l’environnement de travail et le niveau de stress de vos employés. Votre rôle est de vous assurer que la charge de travail de vos employés est raisonnable et viable tout en favorisant un climat de travail sain et l’épanouissement de chacun.

Pour vous aider à soutenir vos employés, faites appel aux ressources organisationnelles en place et aux programmes de mieux-être en milieu de travail. Ces programmes peuvent inclure des ateliers et des séances de formation qui permettent aux employés d’acquérir des techniques pratiques pour gérer efficacement le stress comme la relaxation, la gestion du temps et une communication efficace.

Assurez-vous de connaître et d’utiliser les diverses politiques en vigueur. Par exemple, faire preuve de flexibilité quant aux lieux et aux horaires de travail permet aux employés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Encouragez la prise de congé et valorisez le repos au sein de vos équipes afin que vos employés puissent se ressourcer, recharger leurs batteries et augmenter leur bien-être global1.

De plus, accordez une attention particulière à la reconnaissance du travail accompli. Des employés qui se sentent appréciés sont moins susceptibles de se sentir stressés. Cela peut se faire par de la rétroaction verbale, des mots de remerciement écrits ou même un café, un repas au restaurant.

N’oubliez pas que, selon l’Association canadienne pour la santé mentale, « le stress est une réaction à une situation ; il ne s’agit pas de la situation réelle ». C’est pourquoi la gestion efficace du stress au travail n’est pas simple et nécessite un effort concerté de la part des employés et des gestionnaires. Ces efforts combinés contribueront au fil du temps à créer un environnement de travail positif et résilient qui favorise à la fois le bien-être des employés et la productivité de l’organisation.

1. Lisez l’article « Partir en vacances, c’est stressant ! »