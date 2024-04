Pearson a accueilli 45 millions de passagers en 2023 et devrait en accueillir environ 65 millions par an d’ici le début des années 2030, a indiqué l’AAGT dans un communiqué de presse.

(Toronto) L’autorité aéroportuaire de Toronto a annoncé un plan de plusieurs milliards de dollars pour mettre à jour et moderniser l’aéroport Pearson de Toronto.

Rosa Saba La Presse Canadienne

L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (AAGT) a annoncé vendredi avoir lancé la première phase d’un processus d’approvisionnement pour l’ILIA à Pearson, un plan destiné à aider l’aéroport à répondre à la demande croissante pour ses services.

« C’est le tout début d’un investissement qui s’étendra sur une décennie dans nos installations et nos terminaux à travers l’aéroport », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l’AAGT.

« Après de très nombreuses années, au cours desquelles nous avons eu des actifs fatigués et vieillissants dans l’ensemble des installations aéroportuaires, nous investirons systématiquement dans ceux-ci pour les remettre non seulement dans un bon état, mais aussi pour les positionner pour l’avenir », a-t-elle ajouté.

Pearson a accueilli 45 millions de passagers en 2023 et devrait en accueillir environ 65 millions par an d’ici le début des années 2030, a indiqué l’AAGT dans un communiqué de presse.

« L’aéroport Toronto Pearson a répondu aux besoins des passagers en déployant des ressources extraordinaires dans bon nombre de ses installations vieillissantes, ce qui n’est pas une solution durable avec un trafic de passagers qui devrait (croître) », a déclaré l’Autorité aéroportuaire de Toronto.

« La croissance arrive à Pearson. Elle se manifeste dans l’industrie aéronautique mondiale et dans toute l’Amérique du Nord », a soutenu Mme Flint.

L’ILIA, qui signifie Investissement à long terme dans les installations et les aérogares, débutera par un programme axé sur « les fondamentaux », a indiqué Mme Flint.

Le programme verra la modernisation des actifs aéroportuaires existants, y compris les voies de taxi à haute vitesse, le système modernisé de contrôle et de balisage lumineux électrique de l’aérodrome et les installations provisoires de l’aérogare, en plus d’investissements dans la production d’électricité pour progresser vers les objectifs de carboneutralité.

Ce sont ces améliorations qui sont celles pour lesquelles l’AAGT commence à procéder à des acquisitions, tandis que d’autres projets en sont à des étapes de planification préliminaires, a indiqué Mme Flint.

Elle a souligné que l’ILIA a été considérablement ancré dans les défis des dernières années, car une augmentation du trafic aérien a entraîné des retards dans l’ensemble du secteur.

« Nous sommes très déterminés à faire en sorte que Toronto Pearson […] ne soit pas confronté aux défis du passé qui nuiraient à sa croissance et à sa compétitivité », a-t-elle déclaré.

À long terme, Mme Flint a affirmé qu’elle s’attend à des augmentations modérées des frais d’amélioration de l’aéroport Pearson, compte tenu des niveaux de ces frais dans d’autres aéroports du pays.

Le plan est sur le point de générer des milliards de dollars en retombées économiques, a déclaré le président de l’AAGT, Doug Allingham, dans le communiqué.

« Ces investissements nécessaires renforceront la chaîne d’approvisionnement, ouvriront la porte à de nouveaux débouchés pour les entreprises canadiennes et créeront de bons emplois ici même dans la région du Grand Toronto, a-t-il soutenu. Globalement, ils favoriseront la croissance durable et la compétitivité à l’échelle mondiale. »

Plus tôt ce mois-ci, Aéroports de Montréal a annoncé son intention de dépenser près de 4 milliards sur quatre ans pour réduire la congestion et augmenter sa capacité.

Les améliorations prévues à l’aéroport international Montréal-Trudeau comprennent une chaussée élargie au-delà de l’entrée principale, de nouveaux stationnements et zones de débarquement, un terminal satellite et les connexions au REM.