(Toronto) Même si le pétrole s’apprécie depuis le début de l’année, les dirigeants des grandes sociétés pétrolières et gazières se concentrent toujours sur la discipline en matière de dépenses, selon les commentaires recueillis durant la plus grande conférence de l’industrie au Canada.

La Presse Canadienne

Les dirigeants de l’industrie présents à la conférence de l’Association canadienne des producteurs pétroliers, qui s’est tenue à Toronto cette année, ont mis l’accent sur la prévisibilité et le retour d’argent aux actionnaires, plutôt que sur la croissance.

Le président et chef de la direction Suncor Énergie, Rich Kruger, a pris la tête du plus grand producteur de pétrole et de gaz du Canada l’an dernier alors que l’entreprise était aux prises avec des problèmes de sécurité et d’exploitation. Il a réitéré son objectif d’apporter de la clarté et de la simplicité à l’entreprise.

« Je veux devenir constamment et ennuyeusement excellent, a dit M. Kruger. Je ne suis pas un grand amateur de fêtes surprises. »

M. Kruger s’est efforcé de normaliser ses opérations et de créer un plan de production plus stable, contrairement aux décisions les plus précipitées prises lorsque le mot « croissance » était sur toutes les lèvres dans l’industrie.

Même si le pétrole a augmenté d’environ 15 $ US le baril cette année pour atteindre 85 $ US, les dirigeants de l’industrie présents à la conférence ont souligné qu’ils ne considéraient plus la croissance de la production comme étant aussi profondément liée à la création de valeur, et que chaque baril supplémentaire devait être mis en balance avec l’enrichissement des actionnaires.

Ce changement se produit alors que les investisseurs s’inquiètent de la demande à long terme pour les combustibles fossiles, tandis que les efforts visant à réduire les émissions de carbone s’accélèrent.

Toutefois, les prévisions montrent que la demande de pétrole continue de croître, a déclaré Randy Ollenberger, analyste chez BMO.

Nous entendons souvent dire que la demande de pétrole a atteint un sommet, qu’elle n’augmente pas et que c’est négatif pour le secteur. Ce n’est pas vrai, la demande de pétrole continue en fait de croître. Elle continue même de progresser à un rythme plus élevé que la moyenne des 13 dernières années. Randy Ollenberger, analyste chez BMO

Malgré tout, les dirigeants d’entreprises martèlent qu’ils ne se succomberont pas à la tentation que pourrait provoquer l’appréciation du prix du baril.

Le président et chef de la direction de Cenovus Energy, Jon McKenzie, a dit que son entreprise prévoyait une croissance modérée et stratégique, axée sur la réduction des goulots d’étranglement et l’achèvement des projets abandonnés.

« La croissance que nous avons amorcée en 2023 est très différente du type de croissance que vous auriez connue il y a 10 ou 15 ans. Nous ne parlons pas d’une expansion sur un site vierge, nous ne parlons pas d’expansions par étape. »

Les petits producteurs ont également tenu à souligner qu’ils ne valorisaient plus la croissance à tout prix.

C’est le cas du patron de Whitecap Resources, Grant Fagerheim. « Gérer la croissance de manière très disciplinée, je pense que c’est un mantra qui a été introduit dans le secteur de l’énergie, et je suis fier de faire partie des adhérents », a-t-il affirmé.