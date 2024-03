Jeux olympiques de Paris Louis Vuitton dévoile des malles dédiées aux médailles et à la flamme

(Asnières-sur-Seine) La marque Louis Vuitton, propriété de LVMH, partenaire des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, présente mercredi ses malles dédiées aux médailles et à la torche, qui seront notamment visibles lors du parcours de la flamme et au Parc des champions, à côté de la tour Eiffel.