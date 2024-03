Les produits de BRP s’envolent moins vite que pendant la pandémie

Les motoneiges, motomarines et autres produits récréatifs de BRP ne se vendent plus aussi rapidement que pendant la pandémie. En plus d’avoir vu sa rentabilité se détériorer au quatrième trimestre, le constructeur québécois ne s’attend pas à ce que la croissance soit au rendez-vous au cours de la prochaine année.