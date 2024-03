Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

L’inspiration

Danièle Henkel nommée lieutenante des Forces armées canadiennes

La femme d’affaires bien connue du public pour sa participation à l’émission Dans l’œil du dragon a été nommée officiellement samedi lieutenante-colonelle honoraire du Régiment de Maisonneuve des Forces armées canadiennes. « C’est une page d’histoire qui s’écrit, car c’est la première fois qu’une femme de ce régiment est nommée dans cette fonction. Un autre plafond de verre vole en mille morceaux », raconte-t-elle au téléphone. En portant l’uniforme, Danièle Henkel dit sentir un lien avec son père Heinz qui a servi dans la Légion française, mais qu’elle n’a pas connu. Ce nouveau poste lui permettra de faire avancer certains dossiers qui lui tiennent à cœur, comme la situation des femmes dans l’armée, les jeunes vétérans mutilés qui sont rejetés par la société civile et les réservistes. « Je veux rapprocher les gens d’affaires et l’armée, explique-t-elle. Je veux faire comprendre aux entrepreneurs que les réservistes, qui travaillent toute la semaine dans leur entreprise, ont parfois besoin de s’entraîner. »

Source : La Presse

L’étude

Les jeunes professionnels veulent de l’équilibre avant tout

Les travailleurs de 16 à 35 ans placent en haut de leur priorité l’équilibre travail-vie personnelle tandis qu’un bon salaire est important, mais loin d’être suffisant à lui seul pour attirer et retenir ces jeunes professionnels, révèle la sixième édition du sondage « Travaillons ensemble » réalisé par Léger pour le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ). Ce projet analyse depuis 2021 auprès de ce groupe d’âge la conciliation travail-famille, la santé mentale, les conditions de travail et les attentes à l’égard de l’employeur. Les questions du sondage sont toujours les mêmes de manière à pouvoir observer l’évolution des résultats à travers le temps. Les 600 répondants âgés de 16 et 35 ans et les 201 répondants âgés de 36 à 64 ans ont indiqué que la priorité demeure la vie personnelle, suivie, au deuxième rang, par la sécurité financière. La vie personnelle est cependant plus importante chez les jeunes professionnelles de 16 à 35 ans (62 %) que chez les 36 ans et plus (53 %). Pour ce qui est de la sécurité financière, 21 % des 16-35 ans la positionnent en premier choix, tandis que cette proportion monte à 38 % chez les 36 ans et plus.

Source : RJCCQ

Le chiffre

3,7 %

Ce sera l’augmentation salariale moyenne de 2024 pour tous les emplois au Québec, selon l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) – la même prévision qu’il y a six mois. Comparativement aux normales historiques, cette prévision est très élevée, indique l’Ordre. Les secteurs primaire et des ressources, de même que les secteurs des services professionnels, scientifiques et techniques arrivent en tête avec des hausses salariales prévues de 4,1 %. Le secteur des technologies de l’information et des communications, en hausse de 5,2 % en 2023, aura des hausses sous la moyenne cette année, soit de 3,4 %, à l’instar du commerce (gros et détail), du transport et de l’entreposage. Pour ce qui est du secteur public, en rattrapage, les augmentations prévues sont de 3,9 %.

Source : Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA)

PHOTO ANDREW HARRER, ARCHIVES BLOOMBERG C’est grâce à son système de veille ainsi qu’à son réseau d’experts universitaires et d’employeurs que Global-Watch a pu identifier les huit tendances de 2024 observées ici et sur la scène internationale.

La tendance

Les huit tendances en santé mentale et bien-être au travail de 2024

Dans un contexte géopolitique turbulent, de crise énergétique, de pressions inflationnistes avec des relents postpandémiques, les organisations s’efforcent d’atteindre leurs objectifs avec une main-d’œuvre qualifiée, présente, en bonne santé et engagée, rappelle Global‐Watch, dont la mission consiste à améliorer la santé mentale et le bien-être au travail dans le monde de manière durable. C’est grâce à son système de veille ainsi qu’à son réseau d’experts universitaires et d’employeurs que Global-Watch a pu identifier les huit tendances de 2024 observées ici et sur la scène internationale. Premièrement, avec la modernisation de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (loi 27), les employeurs québécois doivent mesurer les risques psychosociaux liés au travail et les inclure dans leur démarche de prévention d’ici à octobre 2025. Deuxièmement vient la quête de sens et l’engagement. Troisièmement la flexibilité et l’adaptation, puis la diversité et l’inclusion, les changements climatiques et leur impact sur le monde du travail​, la santé globale et, finalement, la violence, le harcèlement et les incivilités.

Source : Global-Watch

La phrase

Notre monde du travail en 2035

Le futurologue Bernard Marr a imaginé le monde du travail en 2035 pour le magazine Forbes. Selon lui, l’intelligence artificielle sera profondément enracinée et intégrée dans notre vie professionnelle et des robots autonomes nous aideront dans des industries telles que la construction (pose de briques, coulée de béton, câblage), l’agriculture (ensemencement et récolte des cultures, surveillance de la santé), la logistique (travail d’entrepôt, gestion des stocks), la distribution (livraison), le nettoyage de l’environnement et l’intervention d’urgence. Ensuite, les environnements de réalité virtuelle seront si immersifs que les obstacles au travail d’équipe à distance seront pratiquement inexistants. Les initiatives respectueuses de l’environnement cesseront d’être « désirables » et deviendront essentielles à la survie de l’entreprise, prévoit-il. Enfin, dans un monde où les machines intelligentes et autonomes seront la norme, il y aura une appréciation croissante des compétences intrinsèquement humaines, comme l’intelligence émotionnelle, la pensée critique et la capacité à communiquer d’humain à humain.

Source : Forbes

Consultez le texte de Forbes (en anglais)