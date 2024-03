La firme d’analyse-conseil en environnement et biodiversité Habitat, dirigée par Jérôme Dupras, bassiste des Cowboys Fringants et chercheur à l’Université du Québec en Outaouais, obtient un investissement de 3,5 millions de dollars de la part du Fonds de solidarité.

Avec cette injection de capitaux, la PME montréalaise d’une vingtaine d’employés qui a été fondée en 2017 par trois professeurs et chercheurs universitaires en sciences naturelles entend « renforcer son positionnement en services d’analyse-conseil axés sur la biodiversité en investissant dans sa transformation numérique et sa croissance ».

De l’avis de Jérôme Dupras, cofondateur et PDG d’Habitat, « l’investissement du Fonds permettra à Habitat d’assurer sa croissance et de continuer de s’inscrire parmi les plus importants spécialistes en biodiversité au Québec. Notre volonté est de contribuer à un avenir plus vert et plus sain pour nos écosystèmes et pour le Québec. Le Fonds est selon nous le partenaire idéal pour nous aider à atteindre ces objectifs. »

Jérôme Dupras est professeur et chercheur en économie écologique et en aménagement du territoire au département des sciences naturelles de l’Université du Québec en Outaouais (UQO). M. Dupras s’est d’abord fait connaître par son travail au sein du populaire groupe musical des Cowboys Fringants.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Jérôme Dupras, cofondateur et PDG d’Habitat

Les deux autres cofondateurs de la firme Habitat sont Andrew Gonzalez, qui est professeur et chercheur en écologie et biodiversité au département de biologie de l’Université McGill, ainsi que Christian Messier, qui est professeur et chercheur en écosystèmes et sylviculture au département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

En discussion avec La Presse, Jérôme Dupras a expliqué que les priorités de développement de l’entreprise se déclinent en « trois axes principaux » : accroître sa présence dans la préparation des « plans climat » dans le milieu municipal au Québec, accroître ses mandats d’analyse-conseil en biodiversité et environnement au Canada hors Québec et outre-mer, accroître ses mandats d’analyse-conseil auprès des intervenants en finance durable et en biocrédits.

Volonté à agir

Du côté du Fonds de solidarité, on indique que cet investissement de 3,5 millions chez Habitat constitue un « premier investissement dans le secteur de la biodiversité » qui s’inscrit dans « son objectif de détenir 12 milliards d’actifs en développement durable d’ici 2027 ».

« L’arrivée d’Habitat dans le portefeuille du Fonds est une démonstration de notre volonté à agir concrètement pour le développement durable du Québec. Le Fonds est déjà mobilisé à accompagner Habitat dans son développement pour atteindre de nouveaux marchés », selon Christian Brosseau, vice-président aux placements privés et investissements en capital dans les secteurs de l’énergie, de l’environnement et des technologies au Fonds de solidarité.

Dans sa présentation d’affaires, la firme Habitat indique qu’elle « accompagne les organisations en proposant des stratégies d’aménagement du territoire centrées sur la nature, visant l’équilibre et la santé des écosystèmes, la résilience des milieux et un approvisionnement durable en services écologiques ».

Parmi ses récents mandats d’analyse-conseil réalisés au Québec, Habitat a travaillé avec Parcs Canada pour l’élaboration du plan de conservation du « Grand écosystème du parc national de la Mauricie ».

Avec l’organisme de recherche CIRANO, Habitat a réalisé une étude sur « l’écofiscalité comme levier pour protéger et restaurer les milieux naturels menacés par l’urbanisation ».

Par ailleurs, avec la Ville de Montréal et la Fondation David Suzuki, la firme Habitat a travaillé à l’élaboration du programme de plantation de 500 000 nouveaux arbres dans le cadre du plan climat de la métropole québécoise.